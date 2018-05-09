رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين الدكتور عماد عتمان نائبا لرئيس جامعة طنطا‎

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتور عماد السيد أحمد عتمان نائبا لرئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وهنأ الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونوهم والعاملون بالجامعة نائب رئيس الجامعة الجديد ، وتمنوا له التوفيق في استكمال مسيرة من سبقوه والنهوض بالقطاع بما يليق بتاريخ جامعة طنطا العريق.