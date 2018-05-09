توريد 210 ألف طن قمح للشون والصوامع منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي توريد محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد حتى صباح اليوم الأربعاء 9 مايو، على مستوى المحافظة، بلغ 210432 طن و801 كيلو.

وأضاف فى بيان له، أنه تم توريد 100908 طن و772 كيلو بالبنك الزراعي، و29246 طن و731 كيلو بقطاع المطاحن، و80277 طن و398 كيلو بالقابضة للصوامع.