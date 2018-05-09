توريد 210 ألف طن قمح للشون والصوامع منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا

توريد 210 ألف طن قمح للشون والصوامع منذ بدء موسم الحصاد بالمنياالأربعاء، 09 مايو 2018 12:49 م
توريد قمح -أرشيفية
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قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي توريد محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد حتى صباح اليوم الأربعاء 9 مايو، على مستوى المحافظة، بلغ 210432 طن و801 كيلو.
وأضاف فى بيان له، أنه تم توريد 100908 طن و772 كيلو بالبنك الزراعي، و29246 طن و731 كيلو بقطاع المطاحن، و80277 طن و398 كيلو بالقابضة للصوامع.
وأوضح يوسف ، أن سعر إردب القمح لهذا العام 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيه لدرجة نقاوة 23 و570 جنيه لدرجة نقاوة 22، مشيراً إلى إن إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بحوالي 245 ألف فدان.
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