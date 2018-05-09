تكثيف الحملات الرقابية على المجازر ومحلات الجزارة والمطاعم لمتابعة أعمال الذبح بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج ، استمرار الحملات الرقابية التي تقوم بها مديرية الطب البيطري بالمحافظة للمرور على المجازر، بشكل يومى ودورى وفى اطار الاستعدات لشهر رمضان المعظم ، حيث تكثف إدارة المجازر بالمديرية المرور على المجازر بأنحاء المحافظة لمتابعة أعمال الذبح، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المقررة واستخدام الأختام الجديدة حفاظا على صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد أبو ضيف ، مدير عام الطب البيطري فى بيان للمحافظة قيام حملة بإشراف الدكتور أحمد حمدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمجازر سوهاج وجزيرة شندويل وجرجا ، للتأكد من سير العمل وانتظامه حفاظا على الصحة العامة وسلامة وصحة المواطنين.

وأضاف "أبوضيف" ، أن ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم قامت بحملة تضم الدكتورة أمنية محمد والدكتورة إسراء كمال والدكتورة إيمان عبد الروؤف أطباء ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج والصحة والتموين للمرور علي محلات الجزارة والمطاعم المختلفة فى بعض قرى مركز سوهاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وشدد المحافظ ، على استمرار تلك الحملات المشتركة من التموين ومباحث التموين والطب البيطري والوحدات المحلية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

وفى سياق متصل ، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن تحرير 17 محضر مخالفات تموينية متنوعة في حملة مكبرة بمركز ومدينة جهينة ، واستمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بنطاق المركز ، وذلك في إطار خطة المحافظة للرقابة علي الأسواق استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه قال حازم ابو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملات مكبرة للمرور علي المحلات التجارية والأسواق بالاشتراك مع إدارة التموين ، والصحة ، والتفتيش المالي والإداري ، والمتابعة الميدانية لأحكام الرقابة علي الأسواق ، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ، وتحرير 8 محاضر عدم حمل شهادة صحية .

وشدد عبد المنعم ، علي جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق وضبط الأسعار ، بالإضافة الي حملات النظافة ورفع الاشغالات وتقديم اعلي مستوي من الخدمات للمواطن السوهاجى.