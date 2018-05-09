تقرير رقابى يكشف غياب 163 طبيب بمستشفى "القنايات" بالشرقية وتعطل وحدة المناظير

الشرقية- إيمان مهنى

كشف تقرير زيارة مفاجئة الإدارة العامة للتفتيش الفنى بوزارة الصحة، لمستشفى القنايات المركزى بالشرقية، التى تستقبل 15 ألف مريض فى الشهر منهم 2500 بالاستقبال والطوارئ ذلك طبقا للإحصائيات الرسمية، عن تدهور حال المستشفى وضعف الإشراف الطبى وتدنى مستوى الأداء و الإهمال وتعطل معظم أجهزة المستشفى من بينها وحدة المناظير و الجهاز الهضمى.

وذكر التقرير الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، وحدة المناظير الجهاز الهضمى التى دخلت الخدمة فى مارس 2017، عن جهازى المناظر العلوى، وعدم توافر أجهزة مونتيور، وأجهزة حقن وريدى بأعداد كافية، أو أجهزة صدمات"، أضاف التقرير انه بالمرور على الأقسام ، رصد عدم توافر معظم الأجهزة الطبية الضرورية أو تعطل بعضها منها الرمد مثلا عدم توافر جهاز قياس النظر ، أو أخر لفحص قاع العين ، عدم توافر جهاز أشعة مقطعية أو طبيب متخصص للمخ و الأعصاب ، أو منشار عظام بغرفة العمليات أو جهاز قياس الصفرة للمبتسرين عن طريق الجلد واعتمادهم على سحب عينة دم ، فضلا عن تعطل 7 أجهزة غسيل كلوى و غيرها من الأجهزة الضرورية .

بالإضافة الى نقص فى كبير فى مستلزمات الطبية و بعضها مخزونها لا يكفى 3 شهور و أخرى لها رواكد مثل " ماسك أكسجين ، خيوط جراحة ، مثبت للأشعة السرنجات ، شفاط الدم ، وصلات تنفس صناعى ، قسطرة ، أنبوبة حنجرية ، كليلوز و بارموال " و كذلك أدوية المرضى الضرورية و المزمنة كـ البنسلين مائى ، بروفين ، توستامين قطرة و أدوية الحساسية " و غيرها .

وكشف التقرير ، عن غياب نسبة كبيرة من قوة العمل بحوالى 163 طبيب ما بين " بشرى و صيدلى و علاج طبيعى " و 10 ممرضات بدون إذن ، وقت زيارة اللجنة ، فضلا عن قيام الاداريين بالمخالفة للقانون ، بصرف تذاكر العيادة الخارجية بقيمة 3 جنية للعادى و 5 جنيهات للاقتصادى بدون كتابة أسم المريض عليها ، القيام بإجراء الكشف الاقتصادى فى نفس وقت العادى بالرغم أن اللائحة تنص على الاقتصادى يبدأ من بعد 11 ظهرا ، فضلا عن عدم وجود جدول عمل تنظيمى بين العيادات و الاستقبال و شكاوى المرضى من عدم تواجد الأطباء .

وانه بالاطلاع على جدول العمليات شهر يناير تبين اجراء 17 عملية فقط " 6 جراحة ، 8 نسا، 3 عظام " ، و القسم الاقتصادى أيضا 17 عملية " 7 جراحة ، 10 نسا "

أكد التقرير تدنى مستوى النظافة فى المستشفى و انتشار الكلاب و القطط ، وعدم أتباع أساليب مكافحة العدوى ، تكسير الأرضيات ، و تقطيع مراتب الأسرة ، فضلا عن العثور زجاحة معمل السل للأطفال 20 مل بتلاجة مطبخ المستشفى تقرر تحويل المسئول للتحقيق و أعدمها .

وكشف التقرير انه تم سرقة كابل تيار كهربى منذ 2014 خلال أعمال إنشاءات للمبنى ، وتم والتوصية بشراء بديل وقتها ، إلا انه رغم مرور 4 سنوات لم يتم شراء كابل بديل أو الانتهاء من الإنشاءات .

وكانت أن المستشفى شهد واقعة مؤسفة يوم الأحد الماضى ، حيث انفجر جهاز تعقيم المعدات الطبية ، مما تسببا فى تلفيات بالغرفة و انهيار بالأسقف المعلقة و عدد من التلفيات .

ويشار الى انه تأسس مستشفى القنايات المركزى فى عام 1981م على مساحة 17000م2 ويقع فى مدخل مدينة القنايات من ناحية الزقازيق ويضم 8 مبانى ، بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية فى الشهر إلى أكثر من 12 ألف مريض وعدد المترددين على الاستقبال و الطوارئ أكثر من 2500 مريض خلال الشهر .