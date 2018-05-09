تحرير 40 قضية تموينية وضبط 4 أطنان أسمدة وسلع غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شن قسم مباحث التموين، بمديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، لضبط الأسواق وأسعار السلع، والحد من ترويج السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، وتأمين السلع الغذائية للمواطنين .

وأسفرت الحملة عن ضبط 40 قضية متنوعة، شملت 24 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 5 قضايا عدم وجود شهادة صحية، 4 قضايا عدم وجود سجل تجارى، 2 قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، 2 قضية عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية لمستودع غاز .

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة وعرض وبيع أسمدة زراعية مجهولة المصدر حملت رقم 757 جنح أ د ط مركز أشمون لسنة 2018، ضد "إ . ع . أ" مسئول عن محل أسمدة زراعية بدائرة المركز، وتم ضبط 2 طن أسمدة زراعية .

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة دقيق فاخر استخراج 72% مجهولة المصدر، حملت رقم 756 جنح أ د ط مركز أشمون لسنة 2018، ضد "ش . س" مسئول عن مخبز سياحى بدائرة المركز، وتم ضبط طن دقيق فاخر استخراج 72%.

كما تم تحرير قضية حيازة وعرض وبيع أعلاف مجهولة المصدر، حملت رقم 758 جنح أ د ط مركز أشمون لسنة 2018، ضد "م . ف . م" مسئول عن محل أعلاف بدائرة المركز، وتم ضبط طن أعلاف، كما تم تنفيذ 8 حكم غرامات بإجمالى 800 جنيه.