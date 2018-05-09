تجارة المنوفية تعقد مؤتمرها العلمى السنوى لقسم الرياضة والتأمين والإحصاء

المنوفية – محمود شاكر

عقد قسم الرياضة والتأمين والإحصاء بكلية التجارة جامعة المنوفية المؤتمر السنوى العلمى للقسم تحت رعاية الدكتور شوقى الصباغ عميد الكلية، والذى ناقش العديد من أوراق العمل المتعلقة بأنشطة القسم العلمية والبحثية والتعليمية وما حققه من إنجازات خلال العام الدراسى الجارى، بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.

وأشار الدكتور أمجد عمارة رئيس القسم فى بيان إلى أن المؤتمر تناول ايضا مناقشة زيادة الأبحاث العلمية للباحثين وطلاب الدراسات العليا والبحوث وتذليل الصعوبات التى تواجه الطلاب وخاصة بعد اعتماد الدراسة فيه بنظام الساعات المعتمدة وكذلك مناقشة التطورات اللازمة لتطوير المناهج لدعم وحل المشكلات المجتمعية المتعلقة بأهداف القسم.