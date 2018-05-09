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اليمن يرحب بقرار دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى

الأربعاء، 09 مايو 2018 04:00 ص
اليمن يرحب بقرار دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى
أ ش أ
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رحبت الجمهورية اليمنية، بقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن بيان وزارة الخارجية، "أن الجمهورية اليمنية ترحب وتؤيد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإنهاء مشاركة الولايات المتحدة فى خطة العمل المشتركة الشاملة مع إيران (الاتفاق النووى الإيرانى)".

وأكد بيان الخارجية اليمنية، أن "اليمن يدرك أن الاتفاق النووى مع إيران قد فشل فى حماية المصالح الحيوية ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية ولكن أيضًا لحلفائها وشركاءها فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك اليمن، فقد استغل النظام الإيرانى الفوائد التى حصل عليا من الاتفاق النووي، وعمل على تصدير العنف والإرهاب إلى جيرانه فى المنطقة وذلك فى إطار أجندته وأطماعه التوسعية الخبيثة فى المنطقة".

وأضاف البيان، "فلا تزال قوات الحرس الثورى الإيرانى تقوم بدعم وتسليح الحوثيين فى اليمن بصواريخ متطورة وتكنولوجيات أخرى بما فى ذلك الطائرات بدون طيار والألغام البحرية والقوارب المتفجرة التى لا تهدد استقرار وأمن المنطقة فحسب بل تهدد أيضًا حرية الملاحة فى البحر الأحمر، وإن سلوك إيران الخطير والمزعزع للاستقرار يجب أن يتوقف من أجل أن يسود السلام فى المنطقة".

واعتبر اليمن أن قرار الرئيس ترامب اليوم هو خطوة كبيرة فى الاتجاه الصحيح لمنع إيران من زعزعة أمن واستقرار المنطقة، كما أكدت الخارجية، أن الحكومة اليمنية ستواصل، بدعم التحالف العربى الداعم للشريعة، محاربة مليشيا الحوثى المدعومة من قبل إيران لإعادة الاستقرار فى اليمن والمنطقة، وجددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولى إلى ممارسة الضغوط على الحوثيين للاستجابة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاسيما القرار 2216، والعودة إلى طاولة المفاوضات وفقا لمرجعيات السلام الثلاث المتفق عليها، وإلزام إيران الانصياع للقرارات الأممية وإيقاف دعمها المستمر للحوثيين.


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