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الرئيس العراقى يعرب عن أسفه لقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى

الأربعاء، 09 مايو 2018 01:32 م
الرئيس العراقى يعرب عن أسفه لقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى الرئيس العراقى
رويترز
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أعرب الرئيس العراقى فؤاد معصوم، اليوم الأربعاء، عن أسفه لقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء البلجيكى شارل ميشيل عن أسفه تجاه قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى الموقع مع إيران فى عام 2015.

وقال ميشيل - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (آكى) الإيطالية اليوم الأربعاء، "إن عدم وجود اتفاق مع إيران يعنى مزيدًا من الاضطراب والحروب فى الشرق الأوسط"، على حد قوله.

ودعا رئيس الوزراء البلجيكى الشركاء الدوليين الموقعين على الاتفاق إلى الاستمرار بالالتزام به..مناشدا إيران الانفتاح على الحوار والوفاء بالتزاماتها.

وكانت مجموعة الست الكبرى (الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن وألمانيا) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى قد توصلت إلى اتفاق مع طهران عام 2015 يحد من نشاط الأخيرة النووى ويضعه تحت المراقبة الدولية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها على خلفية هذا الملف.


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