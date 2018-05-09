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التحقيق مع مدير إدارة تعليم شرق الزقازيق فى واقعة تسريب امتحان مادة العلوم

الأربعاء، 09 مايو 2018 02:14 م
التحقيق مع مدير إدارة تعليم شرق الزقازيق فى واقعة تسريب امتحان مادة العلوم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إحالة مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية، ومدير المطابع وكل من له علاقة فى واقعة تسريب امتحان "مادة العلوم" للصف السادس الابتدائى الفترة المسائية للفصل الدراسى الثانى لعام 2017 / 2018 بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بــ 18 مدرسة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

 

وقال سعيد: "لن أسمح بمثل هذه التجاوزات التى تتسبب فى إفساد العملية التعليمية ليحصل كل طالب على حقه"، مشددًا عل ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ليكون ذلك رادعًا لكل من تسول له نفسه أن يقدم على مثل هذه التجاوزات الغير مقبولة فى قطاع التعليم .

 

وكان محافظ الشرقية قد تلقى معلومة تفيد بتسرب امتحان مادة العلوم للصف السادس الابتدائى "الفترة المسائية" بإدارة شرق الزقازيق التعليمية على الفور كلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة للتحقق من صحة المعلومة الواردة وتبين دقتها مما دفع المحافظ إلى إصدار توجيهات عاجلة لوكيل وزارة التربية والتعليم باستبدال الامتحان المسرب بالنسخة الاحتياطية على وجه السرعة حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحان فى مادة العلوم طبقًا لجدول الامتحانات .

 

وطمأن أولياء الأمور أن امتحانات النقل فى مراحل التعليم المختلفة تسير بشكل منتظم ويتم رصد المخالفات أولًا بأول وإحالة المتسببين فيها للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وكانت مديرية التربية والتعليم قامت بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات المعنية لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول وتأمين غرفة الكنترول باللجان داخل المدارس.

 


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