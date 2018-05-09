البرلمان الأوروبى: الانتخابات البلدية فى تونس ناجحة

تونس (أ ش أ)

أكد رئيس بعثة البرلمان الأوروبى لمراقبة الانتخابات البلدية التونسية كزافييه كادوريه أن الانتخابات شهدت تمكن مرشحين مستقلين من المشاركة بنجاح، مما يعد علامة إيجابية للغاية.

وقال كادوريه -فى تصريح اليوم الأربعاء- إنه ما يزال هناك الكثير الذى ينبغى فعله للوصول إلى تحقيق المعايير المطلوبة ذات الصلة بالحملة الانتخابية وتعزيز دور وسائل الإعلام فى خلق بيئة ديمقراطية حقيقية، مشيرًا إلى أنه يمكن للسلطات إعادة النظر فى القواعد التنظيمية الحالية، التى قد تبدو معقدة وتقييدية إلى حد ما فى بعض الأحيان.

وتابع كادوريه قائلًا "فى مراكز الاقتراع التى زرناها، وجدنا أن الانتخابات كانت منظمة بشكل جيد، وأن أعضاء مراكز الاقتراع كانوا على دراية بالإجراءات الانتخابية بشكل عام وأن عملية عد الأصوات تمت بطريقة فعالة وشفافة".

واختتم وفد من مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية للبرلمان الأوروبى بستراسبورج، والذى يتألف من سبعة مراقبين من خمسة بلدان أوروبية، بعثته المخصصة لتقييم لأول انتخابات محلية منذ الربيع العربي، والتى أجريت فى السادس من مايو الجارى فى 350 بلدية تونسية.

وتابعت ثلاثة فرق من المراقبين العملية الانتخابية فى حوإلى 50 مركز اقتراع تم اختيارهم عشوائيًا فى مناطق مختلفة، لا سيما فى تونس العاصمة والمناطق المحيطة بها، بنزرت، باجة، القيروان وسوسة.