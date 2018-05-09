استشهاد رجل وزوجته جراء الاعتداء الإسرائيلى على ريف دمشق

استشهاد رجل وزوجته جراء الاعتداء الإسرائيلى على ريف دمشقالأربعاء، 09 مايو 2018 12:16 ص
جانب من الحرائق الناجمة عن العدوان الإسرائيلى على سوريا
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أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن استشهاد شخصين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى السورية بمنطقة الكسوة بريف دمشق بحسب ما أكدته مصادر طبية.
وقالت وكالة الأنباء، إن المواطن هشام حمدى مزعل الديرى وزوجته استشهدا أثر الصواريخ التى أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على ريف دمشق.
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