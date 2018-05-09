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ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصاروخى على ريف دمشق إلى 9 أشخاص

الأربعاء، 09 مايو 2018 12:30 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصاروخى على ريف دمشق إلى 9 أشخاص قصف فى سوريا - أرشيفية
أ ف ب
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قتل 9 مقاتلين موالين للقوات السورية، مساء الثلاثاء، جراء القصف الصاروخى الذى استهدف منطقة الكسوة فى ريف دمشق، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وكان الاعلام الرسمى السورى، قال - فى وقت سابق - إن الدفاعات الجوية السورية دمرت "صاروخين إسرائيليين" فى منطقة الكسوة، و،كد مدير المرصد رامى عبد الرحمن، أن صواريخ طالت "مستودع أسلحة تابعًا لمقاتلين إيرانيين ما أسفر عن مقتل 9 مقاتلين موالين للنظام"، مشيرًا إلى أنه لم يعرف بعد إذا كان بينهم إيرانيون.

 


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