إزالة 15 حالة تعدّ على الأراضى الزراعية فى قرية سفلاق بسوهاج (صور)الأربعاء، 09 مايو 2018 04:42 م
جانب من حملة إزالة التعديات فى سوهاج
إضافة تعليق
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته حملة موسعة نجحت خلالها فى إزالة 15 حالة تعدّ على الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وقال عاطف الصمطى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته، إن الوحدة شنت حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بالاشتراك مع قوات أمن الشرق والإدارة الزراعية والحملة الميكانيكية، وأسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعدّ على الأراضى الزراعية بمساحة 875 مترا مربعا فى قرية سفلاق نجع حمودة، وجارٍ المتابعة المستمرة وإزالة التعديات الأخرى بشكل فورى.
جانب من حملة إزالة التعديات فى سفلاق بساقلته
حملة إزالة التعديات
جانب من حملة الإزالة
حملة الإزالة فى سوهاج
إضافة تعليق
تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة
اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة