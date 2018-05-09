إزالة 15 حالة تعدّ على الأراضى الزراعية فى قرية سفلاق بسوهاج (صور)

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته حملة موسعة نجحت خلالها فى إزالة 15 حالة تعدّ على الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقال عاطف الصمطى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته، إن الوحدة شنت حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بالاشتراك مع قوات أمن الشرق والإدارة الزراعية والحملة الميكانيكية، وأسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعدّ على الأراضى الزراعية بمساحة 875 مترا مربعا فى قرية سفلاق نجع حمودة، وجارٍ المتابعة المستمرة وإزالة التعديات الأخرى بشكل فورى.



جانب من حملة إزالة التعديات فى سفلاق بساقلته



حملة إزالة التعديات



جانب من حملة الإزالة