أنور قرقاش يدعو إلى تبنى خطة إقليمية فعالة لكبح جماح النظام الإيرانى

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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، أن اتفاق الدول الكبرى مع إيران قدم رسالة خاطئة للنظام الإيرانى بالتمادى فى سياسة التدخل بشؤون المنطقة، وقال قرقاش، عبر حسابه على موقع "تويتر"، "يجب تبنى خطة إقليمية فعالة جديدة لكبح جماح النظام الإيرانى".

وقال قرقاش "كانت الخطابات الإيرانية وخطواتها الإقليمية العدوانية مرتبطة باتفاق معيب، إن ظاهر امتثال طهران يتناقض مع باطن سياساتها، و قرار الرئيس ترامب هو القرار الصحيح"، وأضاف فى تغريدة ثانية، "لقد فسرت إيران اتفاق النووى على أنه يتفق وهيمنتها الإقليمية، ونتيجة لذلك تطاولت يد إيران العدوانية وأصبح برنامجها للصواريخ الباليستية عنيفا وقابلا للتصدير.، وفى تغريدة أخرى قال قرقاش، "إن اتفاق نووى إيران سيؤدى إلى سباق نووى فى المنطقة مع انعدام الثقة بنوايا إيران، حان الوقت لإعادة التفكير ولخطة إقليمية فعالة جديدة."