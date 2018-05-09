أمن السويس يشن حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات فى حى الأربعين

أمن السويس يشن حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات فى حى الأربعينالأربعاء، 09 مايو 2018 03:14 م
إزالة تعديات - أرشيفية
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واصلت مديرية أمن السويس، بالتعاون مع رئاسة حى الأربعين، اليوم الأربعاء، حملتها الموسعة لإزالة الإشغالات والتعديات على أراضى الدولة لليوم الثالث داخل نطاق حى الأربعين.
قاد الحملة اللواء محمد خريصة، حكمدار مديرية أمن السويس، واللواء أيمن عبد القادر، مساعد مدير الأمن، والعميد إيهاب حسن رئيس حى الأربعين، والعقيد أحمد عبد العال، مدير شرطة المرافق بالسويس، وعدد من القيادات الأمنية.
وأزالت الحملة المدعومة من قوات الجيش والشرطة التعديات الواقعة على أراضى الدولة فى منطقتى السادات والهويس، والإشغالات الموجودة فى بعض الشوارع الجانبية، من أجل استعادة الشكل الحضارى والمحافظة على المرافق العامة.
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