وكيل تعليم الأقصر يتفقد المدارس لمتابعة لجان إمتحانات نهاية العام

وكيل تعليم الأقصر يتفقد المدارس لمتابعة لجان إمتحانات نهاية العامالثلاثاء، 08 مايو 2018 11:36 ص
طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر
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تفقد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ،صباح اليوم الثلاثاء ،مدارس الأقصر الصناعية بنات والأقصر الفندقية والأقصر الرياضية التابعة لإدارة الأقصر التعليمية.
وجاء ذلك فى إطار جولات وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر على لجان أمتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة والفنية لمتابعة أداء الطلاب للإمتحانات، وتأكد من حسن سير الامتحانات وان أسئله الامتحان فى مستوى الطلاب ومن عدم وجود أى شكاوى للطلاب.
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