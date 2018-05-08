وكيل تعليم الأقصر يتفقد المدارس لمتابعة لجان إمتحانات نهاية العام

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ،صباح اليوم الثلاثاء ،مدارس الأقصر الصناعية بنات والأقصر الفندقية والأقصر الرياضية التابعة لإدارة الأقصر التعليمية.

وجاء ذلك فى إطار جولات وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر على لجان أمتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة والفنية لمتابعة أداء الطلاب للإمتحانات، وتأكد من حسن سير الامتحانات وان أسئله الامتحان فى مستوى الطلاب ومن عدم وجود أى شكاوى للطلاب.