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وزير الإعلام الكويتى: الجالية الفلبينية موضع رعاية واهتمام من قبل الدولة

الثلاثاء، 08 مايو 2018 05:18 م
وزير الإعلام الكويتى: الجالية الفلبينية موضع رعاية واهتمام من قبل الدولة وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتى محمد الجبرى
الكويت (أ ش أ)
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 قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى محمد الجبرى اليوم الثلاثاء، إن الجالية الفلبينية من بين الجاليات الثلاث الأكبر فى الكويت، مؤكدا أنها موضع رعاية واهتمام من قبل الدولة.

وقال الجبرى – فى بيان صحفى صادر عن وزارة الاعلام الكويتية، عقب لقائه وزير الاعلام الفلبينى السابق الكاتب فرانسيسكو تاتاد، الذى يزور الكويت حاليا، والوفد الصحفى المرافق له – إن الجميع يتذكر ادور المبدئى للفلبين إبان الغزو الغاشم، مثمنا انحياز الفلبين للقضايا العادلة.

وأشار إلى أن من سياسة وزارة الاعلام الكويتية، مد جسور التواصل بين أجهزة الدولة المعنية والمقيمين، وكذلك أوطانهم، مضيفا أن ذلك يتجلى بتخصيص ساعات للبث باللغة الفلبينية عبر أثير إذاعة الكويت.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، قد أعلنت فى بيان رسمى الشهر الماضى، أنها ابلغت السفير الفلبينى لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا ، بأنه شخصا غير مقبول به، وطلبت منه مغادرة البلاد فى مدة أقصاها أسبوع، وهو ما تم بالفعل يوم الأربعاء الماضى، إضافة إلى قيامها باستدعاء السفير الكويتى فى الفلبين للتشاور.

وجددت (الخارجية) الكويتية فى البيان رفضها واستنكارها التامين، لما أقدمت عليه سفارة الفلبين لدى الكويت، من انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد العمل الدبلوماسي، مشيرة إلى أن أعضاء من السفارة الفلبينية وآخرون، قاموا بتهريب عاملات منزليات من الجنسية الفلبينية، فى تحد سافر لقوانين الكويت وللأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى ما شكله ذلك من تدخل فى الشئون الداخلية للدولة، وممارسة أعمال هى من صميم عمل الأجهزة الأمنية فى الكويت.

 


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