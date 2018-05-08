ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن بضائع عامة وبذلك وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة،بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم مغادرة القطار رقم 2470 محمل بـ 1336 كما غادرت 71 سيارة نقل محملة بـ 3084 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام 172176طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26181 طنا.

وفي سياق متصل استقبل الميناء في الخامسة صباح اليوم قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 7700 يوريا و5000 طن فوسفات و5200 طن علف و1700 طن أسمنت و 760 طن نترات أمونيوم.