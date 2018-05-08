موريتانيا تقرر تزويد مالى باحتياجاتها من الطاقة

(أ ش أ)

قررت موريتانيا تزويد مالى باحتياجاتها من الطاقة ، وقال رئيس الوزراء الموريتانى المهندس يحيى ولد حدمين ، خلال جلسة عمل مع نظيره المالى السيد سوميلو بوبى مايغا مساء الإثنين فى نواكشوط ، إن المحادثات بين البلدين توجت بالاتفاق على طلب جمهورية مالى بتزويدها بالطاقة ، وذلك بحدود خمسين إلى أربعين ميغاوات ، حيث أعطى الرئيس الموريتانى تعليمات باتخاذ الإجراءات المناسبة لتزويد مالى باحتياجاتها من الطاقة ، إضافة إلى تسهيل نقل البضائع بين موريتانيا ومالى عبر ما يسمى بالميناء الجاف.

وبدوره، شكر رئيس الوزراء المالى الحكومة الموريتانية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا فى هذا الصدد على أن زيارته لموريتانيا تأتى تلبية للعلاقات الأخوية الوطيدة التى تربط البلدين ومستوى التعاون المثالى الذى يحكم هذه العلاقات.

وأضاف أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة فى إطار بلدان الساحل وخاصة ما يتعلق بالبعد الأمني، وأشار الى أن التحديات المشتركة التى يواجهها البلدان تحتم عليهما توحيد الجهود ، منبها إلى أن تجربتهما الطويلة فى مجال تعزيز أطر التعاون تدفعهما باستمرار إلى البحث سوية عن حلول مشتركة لمشاكلهما.

وشكر الحكومة الموريتانية على سرعة استجابتها لمطالب الحكومة المالية فى مجال الطاقة ، وفى مجال التبادل التجارى ، مما سينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية بين البلدين ويساهم بدون شك فى تطوير النشاط التجارى بينهما.

وفى حديثه عن اللاجئين الماليين المقيمين فى موريتانيا ، ثمن إرادة البلدين فى العمل على حل مشاكلهم وتيسير عودتهم إلى بلدهم.