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مستشار أسقف سيناء للروم الأرثوذوكس: العودة للجذور نجحت بوصولها لليونان وقبرص

الثلاثاء، 08 مايو 2018 12:39 م
مستشار أسقف سيناء للروم الأرثوذوكس: العودة للجذور نجحت بوصولها لليونان وقبرص الوفد اليونانى
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أكد تونى كازامياس، مستشار الأنبا ديمترى دميانوس، رئيس أسقف سيناء للروم الأرثوذوكس، ورئيس دير سانت كاترين مطران، على نجاح مبادرة "العودة للجذور" التى دشنتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس، والرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، للاحتفاء بالجاليات الأجنبية التى ‏عاشت على أراضيها وتهدف لإحياء السياحة التاريخية للجاليات اليونانية والقبرصية التى عاشت فى مصر، لافتًا إلى أن الهتافات تعالت من داخل دير سانت كاترين "تحيا مصر.. تحيا مصر"، بمشاركة جميع أعضاء الوفد.

 

 وقال كازامياس، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه تم خلال زيارة دير سانت كاترين للوفد الذى ضم 140 شخصًا من أهالى العائلات اليونانية والقبرصية التى كانت تعيش فى مصر، أهدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فيلم "حكاية وطن"، على أقراص مدمجة "cd" تم توزيعه على جميع أفراد الوفد، الذى تحدث عن إنجازات الشعب المصرى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الماضية سواء فى مجال البناء والتعمير والنهوض بالدولة المصرية بكل مؤسساتها أو فى مجال الحرب على الإرهاب الغاشم الذى يهدف إلى عرقلة تلك الجهود

 

 واستعرض الفيلم التسجيلى القصير مشاهد مصحوبة بالتعليق الصوتى تحكى قصة كفاح الشعب المصرى فى تحدى الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التى واجهت شعوب المنطقة منذ عام 2011، وأظهر قدرتهم على كسر وهزيمة المخططات والمؤامرات التى أرادت إفشاء الفوضى فى مصر من خلال التنظيمات الإهابية التى تحارب التنمية باسم الدين.

 

وأشار كازامياس، إلى أن المبادرة أثمرت عن العديد من التآخى والأنشطة فى مختلف المجالات الثقافية والسياحية وتجارى وغيرها، معلنا عن اتفاقية تآخى بين الإسكندرية وجزيرة بافوس وهى العاصمة الثقافة لقبرص وهناك3 رحلات جوية أسبوعيا ونفس الشيء فى التآخى مع جزيرة كريت وشرمالشيخ والتى أطلق عليها المطران أنها عروس جنوب سيناء.


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