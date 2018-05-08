محافظ جنوب سيناء يلتقى فريق زراعة تقاوى بنجر السكر بسانت كاترين

جنوب سيناء – فايزة مرسال

التقى اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء بمكتبه بشرم الشيخ، بالدكتورة نبوية صالح غره، الباحث الرئيس لمشروع تربية وإنتاج تقاوى بنجر السكر والفريق البحثى بحضور المهندس عاطف حامد فرج، مدير عام مديرية الزراعة بجنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامى لمحافظ جنوب سيناء

واستعرض المحافظ أهم انجازات المشروع الذى بدأ بسانت كاترين عام 2007 والتى تحققت بالتعاون الوثيق المثمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى "متمثلا فى مركز البحوث الزراعية" ومحافظة جنوب سيناء متمثلة فى مديرية الزراعة، واستغلالا للظروف المناخية النادرة التى تمتاز بها مدينة سانت كاترين، التى حققت إنتاج تقاوى بنجر سكر مصرية تحت اسم ( مصر27) Eg 27 .

ويهدف المشروع التوسع فى إنتاج هذا الصنف من تقاوى بنجر السكر للاستغناء التدريجى عن استيراد تقاوى بنجر السكر من الخارج، علاوة على تحقيق عائد اجتماعى للمزارعين المشاركين فى المشروع، وخلق فرص عمل للشباب من أبناء سانت كاترين، مما يجعل من هذا المشروع أحد المشروعات القومية التنمويه التى تهدف إليها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بجنوب سيناء

من ناحية أخرى أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أنه تقرر صرف مكافأة الامتحانات للعاملين بالتربية والتعليم خلال شهر مايو الجارى بعد الانتهاء من صرف المرتبات

ووجه محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء الشكر والتقدير لادارة الموازنة بديوان عام المديرية والعاملين بها عطية على أحمد مدير إدارة الموازنة وايهاب عزمى باحث بإدارة الموازنة على الجهد المبذول لتوفير المبالغ المطلوبة

وأكد عقل أنه كان يوجد عجز صارخ فى موازنة الباب الأول الا أنهم بالتواصل والتنسيق مع وزارة المالية تم توفير المبالغ المطلوبة حتى يتمكن جميع العاملين فى الادارت والمدارس من صرف مكافأة الامتحانات خلال هذا الشهر

ومن جانبه أعلن عطية على مدير ادارة الموازنة بتعليم جنوب سيناء أنه سيتم الصرف بناء على الفاكس الوارد من وزارة التربية والتعليم بصرف مكافأة الامتحانات طبقا للقرار الوزارى رقم 150 عقب امتحانات النقل