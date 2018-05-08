محافظ الغربية : طرح 20 مدرسة ضمن خطة الصيانة للعام المالى 2018/2019

الغربية - محمد طارق

قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، أنه سوف يتم طرح 20 مدرسة لعمل الصيانة اللازمة لها خلال أيام.

وطالب محافظ الغربية خلال اجتماعه لمناقشة أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه صيانة المدارس، كلا من مسؤلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء على سرعة الانتهاء من توصيل المياه والكهرباء للمدارس التى يتم الإنتهاء من عمل صيانة لها لتكون جاهزة للتسليم والمدارس التى سوف يتم طرحها خلال خطة الصيانة هى مدرسة محلة روح سكة حديد طنطا شرق – مدرسة سعاد عزت الإعدادية بنات طنطا غرب – مدرسة الأحمدية الإعدادية بنين طنطا غرب – مدرسة كفر فيالة الإعدادية المشتركة محلة غرب – مدرسة سندبسط الإعدادية بنات بزفتى – مدرسة سميرة موسى الإعدادية بزفتى – مدرسة مؤسسة النصر الإبتدائية بالسنطة – مدرسة ميت ميمون للتعليم الأساسى بالسنطة – مدرسة صلاح سالم الإبتدائية ببسيون – مدرسة سمنود الثانوية بنين بسمنود – مدرسة أبو صير الثانوية بنين بسمنود – مدرسة العمة للتعليم الأساسى بقطور – مدرسة عزبة أبو شنب الإعدادية بقطور – مدرسة دماط الإعدادية المهنية بقطور – مدرسة الشهيد محمود عبد الرازق بكفر الزيات – مدرسة صلاح الدين الإبتدائية بكفر الزيات – مدرسة الشهداء الإبتدائية بمنشية الأمراء بالمحلة شرق – مدرسة منشأة الأوقاف للتعليم الأساسى بالمحلة شرق – مدرسة دماط الثانوية التجارية بقطور – مدرسة طنطا الثانوية الصناعية بنات بطنطا.

ويأتى ذلك ، فى إطار حرص اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، على تطوير المنظومة التعليمية والنهوض بالمدارس للقضاء على التكدس والتسرب من التعليم وإيماناً بأن التعليم هو قاطرة التقدم بين الأمم.

حضر الاجتماع اللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.