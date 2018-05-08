محافظ الدقهلية يحيل واقعة ضبط 7 أطنان تمر جاف بدون بيانات للنيابة

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، غلق مخزن لإحدى المنشآت الغذائية الكبرى بمدينه طلخا لضبط 7.800 طن تمر جاف بدون بيانات ولعدم وجود ترخيص، بالإضافة الى وجود قصور فى الاشتراطات الصحية.

جاء قرار المحافظ، بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات المرور الميدانى لتفتيش مراقبه الأغذية بقطاع الطب الوقائى بمديرية الصحة، موجهاً وكيل وزارة الصحة، بتحرير المحاضر اللازمة وإحاله الواقعة للنيابة العامة لإعمال شؤنها فى الواقعة ومتابعة تصرفات النيابة فى هذا الشأن.

ووجه الشعراوى، رئيس مركز ومدينه طلخا، للتنسيق مع مديرية القوى العاملة قطاع الأمن الصناعى، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية للغلق الإدارى للمخزن المشار إليه.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تم إعدام 75 كيلو أغذية متنوعه فاسدة، مشيراً الى أنه تم سحب 10 عينات لأغذية مختلفة وإرسالها للمعامل للتحاليل، مضيفاً أن ذلك يأتى فى إطار الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات بيع المشروبات.

وشدد المحافظ، على استمرار جهود مديرية الصحة فى القيام حـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصاً على صحة وحياة المواطنين والتوسع فى تنفيذ تلك الحملات بأنحاء المحافظة وتطبيق القانون لردع المخالفين.