محافظ البحر الأحمر يناقش الموقف التنفيذى لتطوير الطرق الداخلية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذى بخطة تطوير وفتح طرق داخلية جديدة بالبحر الأحمر، بالمدينة لاخفيف الضغط الواقع على شارع النصر بالمدينة، وذلك تيسيرا للحركة المرورية بمدينة الغردقة، وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ على تم الإنتهاء على اغلب أعمال البنية التحتية بمدينة الغردقة وجار العمل على الانتهاء من أعمال التجميل بالطرق للظهور بالمظهر الحضارى للمدينة .

واستعراض المحافظ تطوير ميدان السقالة، وميدان أكا "الفريق يوسف عفيفي" بالغردقة، وفتح طرق جديدة بتلك الميادين على أن تكون المرحلة الأولى تبدأ بتحويل طريق المطار خلف فرق الأمن، إلى اتجاه واحد، وعمل مدخل اتجاه ميدان أكا بدءًا من مدخل الفلاحة، ثم يسلك الطريق أمام القسم القديم للوصول إلى شارع الشيراتون .

وأشار المحافظ إلى سرعة الانتهاء من كافة المرافق بشارع المطار الموازى لقوات فرق الأمن، وإزالة الجزيرة الوسطى وضمها إلى الشارع الرئيسى، وعمل مخرج عرضى من شارع المطار إلى شارع الكهف وذلك للانتهاء من تطوير فى أسرع وقت ممكن .

ووجه عبد الله على ضرورة الاهتمام بإنشاء رصيف بكافة الشوارع لإعطاء الحرية فى سير المواطنين بها مؤكدا على سرعة البدء فى تطوير الشوارع الجاهزة المنتهية المرافق.

كما أكد على ضرورة توسيع شارع المسجد القطرى المؤدى إلى ميدان أكا، وجعله اتجاها واحدا، مع توفير الأرصفة للمشاة بجميع الشوارع، وحارة أخرى لهواة راكبى الدراجات الهوائية، مشيراً إلى أنه يعمل دائما من أجل تطوير مدينة الغردقة عن طريق خلق شوارع وطرق جديدة.

و أوضح عبد الله خلال الاجتماع على تطوير الشارع القادم من الكورنيش اتجاه شارع الميناء إلى ميدان السقالة، وجعله اتجاها واحدا على أن يسلك يمين الميدان وصولاً إلى ميدان أكا، واستخدام طريق القسم القديم للمرور بشارع الشيراتون، لعمل سيولة مرورية بالميدان حتى لا تتكدس السيارات فيما بعد.

كما أكد المحافظ على ضرورة تضافر وتعاون كل الجهات حتى تتم هذه الأعمال بكفاءة وجودة عالية، وشدد على مجلس المدينة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لهذه الأعمال حتى تظهر الغردقة بالمكانة التى تليق بها.

حضر الاجتماع اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة واللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد ، والعميد تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية للمكتب المحافظ بالديوان العام، واللواء إيهاب رأفت رئيس حى شمال الغردقة والعقيد حسام وكيل إدارة مرور البحر الأحمر، والمهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير والإسكان فرع البحر الأحمر، والمهندس مخلص ثروت رئيس فرع المقالون العرب بالغردقة، والعديد من رؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة.