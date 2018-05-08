video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على "قانون القومية"

الثلاثاء، 08 مايو 2018 05:05 م
فلسطين تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على "قانون القومية" الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

أدان مجلس الوزراء الفلسطينى مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على ما يسمى مشروع "قانون القومية" العنصرى، الذى يسقط القناع ويكشف زيف الشعارات التى يتغنى بها المسئولون الإسرائيليون حول "الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط"، موضحا أن إعادة تعريف دولة الاحتلال لنفسها كدولة قومية للشعب اليهودي، أو كوطن قومى لليهود، يكرسها كدولة بنظام عنصري، ويعزز من مفاهيم الحرب الدينية فى المنطقة، ويضفى الطابع الدينى على الصراع، فى محاولة لإخفاء طابعه السياسى كونه صراع شعب ضد دولة تحتل أرض وطنه.

وطالب المجلس - فى جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء فى رام الله - كافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية لسرعة التحرك، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائمها، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة، وتحمل مسئولياتها تجاه سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية التى تنتهك بشكل فاضح كل القيم الإنسانية وكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأدان تصعيد سلطات الاحتلال عدوانها على القدس الشرقية المحتلة، والاعتداء على مقبرة باب الرحمة الإسلامية التاريخية، واقتطاع الجزء الشمإلى الشرقى منها، كمقدمة لابتلاعها بالكامل لصالح مشاريع استيطانية، وكذلك ادعاءاتها باكتشاف حفريات أثرية توراتية فى الخليل، معتبراً أن كل ذلك يهدف إلى تزوير الهوية العربية الفلسطينية، وتغيير المعالم والواقع القانونى والتاريخي، بحيث يتلاءم والرواية الاستعمارية التوسعية.

كما استنكرمجلس الوزراء الفلسطينى قرار سلطات الاحتلال بسحب هويات الإقامة من النواب المقدسيين المبعدين، مشدداً على أن سحب إسرائيل لهويات الإقامة من المواطنين المقدسيين غير شرعي، واستخفاف متعمد بالقانون الدولى والقانونى الدولى الإنساني، والاتفاقيات الأممية، ومواصلة لاستهداف الوجود الفلسطينى فى القدس المحتلة، ويأتى فى سياق السياسة التى تنتهجها دولة الاحتلال لمحو الوجود الفلسطينى فى القدس، وتهجير المقدسيين قسراً، وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين فى انتهاك صريح وفاضح لاتفاقية جنيف الرابعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فلسطين تدين تصديق الكنيست الإسرائيلى على مشروع "قانون القومية"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إقرار الكنيست الإسرائيلى قانون "إعلان الحرب"

الكنيست الإسرائيلى يصادق على قانون سحب الهوية المقدسية من فلسطينيين

عضو بالكنيست الإسرائيلى يدعو نتنياهو إلى التنحى

فلسطين

اسرائيل

اخبار فلسطين

اخبار اسرائيل

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
رئيس الوزراء: 5.5 مليار يورو حجم مشروعات إقليمية بالاتحاد من أجل المتوسط - صور

رئيس الوزراء: 5.5 مليار يورو حجم مشروعات إقليمية بالاتحاد من أجل المتوسط - صور

الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

معلمون يكتشفون خطأ فى درس عن حريق القاهرة بـ"تاريخ الثانوية".. ويؤكدون: عناصر "الإخوان" بالمدارس تستغل السياق الملتبس لتشويه الشرطة.. ومؤرخ: خطأ كبير يجب تصويبه.. و"التعليم" ترد: الفقرة لا تحمل اتهامات لأحد

معلمون يكتشفون خطأ فى درس عن حريق القاهرة بـ"تاريخ الثانوية".. ويؤكدون: عناصر "الإخوان" بالمدارس تستغل السياق الملتبس لتشويه الشرطة.. ومؤرخ: خطأ كبير يجب تصويبه.. و"التعليم" ترد: الفقرة لا تحمل اتهامات لأحد

إشارات إيجابية على التعافى من الجراحة.. مدرب مانشستر يونايتد الأسطورى يبدأ التحدث بعد نزيف المخ.. كاريك: نصلى جميعا من أجله والعالم تضامن معه.. وذا صن تؤكد: عودة فيرجسون ستكون بطيئة

إشارات إيجابية على التعافى من الجراحة.. مدرب مانشستر يونايتد الأسطورى يبدأ التحدث بعد نزيف المخ.. كاريك: نصلى جميعا من أجله والعالم تضامن معه.. وذا صن تؤكد: عودة فيرجسون ستكون بطيئة

صور.. ريهانا بالزى"الباباوى".. ولوبيز وكاردشيان يرفعن "الصليب" فى Met Galla

صور.. ريهانا بالزى"الباباوى".. ولوبيز وكاردشيان يرفعن "الصليب" فى Met Galla

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة