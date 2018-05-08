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فرنسا: انتخابات تونس تعمق التعاون بين السلطات المحلية الفرنسية والتونسية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 11:05 ص
فرنسا: انتخابات تونس تعمق التعاون بين السلطات المحلية الفرنسية والتونسية انتخابات - صورة أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى
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هنأت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، لبنان وتونس على الانتخابات التى شهدتها البلدين هذا الأسبوع.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الفرنسية، قال المتحدث باسم الخارجية إن فرنسا تحَيي إقامة أول انتخابات بلدية حرة فى تونس، وهى تمثل مرحلة جديدة فى تجذر الديمقراطية على الصعيد المحلى فى هذا البلد الصديق. ويفتح هذا الاقتراع الطريق أمام اللامركزية التى نص عليها الدستور التونسى فى عام 2014. كما من شأن هذه الخطوة الأساسية تعميق التعاون بين السلطات المحلية الفرنسية والتونسية.

 

كما قال المتحدث باسم الخارجية ردا على سؤال بشأن تعزيز دور حزب الله نتيجة للانتخابات اللبنانية، إن فرنسا تهنئ لبنان على إقامة الانتخابات النيابية وتُعتبر هذه الانتخابات مرحلة هامة فى الحياة السياسية والديمقراطية فى هذا البلد.

 

 

 

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