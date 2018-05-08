صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة لضبط العناصر الإجرامية بشبين القناطر

صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة لضبط العناصر الإجرامية بشبين القناطرالثلاثاء، 08 مايو 2018 04:34 م
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بشبين القناطر
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قاد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة بشبين القناطر، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والمسجلين خطر، والمحكوم عليهم والهاربين، وضبط تجار المخدرات والأسلحة وحائزيها.
وأكد مدير أمن القليوبية، على القوات بضرورة تحقيق الاشتباهات الفعالة، وضرورة تحقيق الأمن الوقائى قبل الكشف على المتحرى عنه من حيث التفتيش الجيد له، والتأكد من عدم حمله لثمة سلاح يتعدى به على القوات، ويتم التحفظ عليه لحين ظهور نتيجه الكشف عليه.
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