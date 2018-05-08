صور.. توقف حركة الصيد ببحيرة البرلس لشدة الرياح وارتفاع الأمواج

كفر الشيخ – محمد سليمان

توقفت رحلات الصيد ببحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، لشدة الرياح وارتفاع الأمواج بمياه البحر المتوسط، وعدم استقرار الطقس، ورست المراكب بميناء الصيد بالبرلس، وبشاطئ بحيرة البرلس وعلى جانبى القرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل بقرى الجزيرة الخضراء.

وأكد عبد النبى محمد، شيخ الصيادين، لـ "اليوم السابع"، أن ارتفاع الأمواج وشدة الرياح أجبرت الصيادين على عدم الخروج فى رحلات صيد خشية غرق المراكب والصيادين، مشيرا إلى أن أكثر من 600 مركب رست بميناء الصيد وبشاطئ بحيرة البرلس، وقرى الجزيرة الخضراء.



رسو المراكب على شاطئ بحيرة البرلس لارتفاع الأمواج



جانب من رسو المراكب ببحيرة البرلس