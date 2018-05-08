صور.. تحرير 1544 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

جانب من الحملة على السيارات النقل

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1544 مخالفة مرورية متنوعة و شملت370 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و51 مخالفة إزالة ملصقات و69 مخالفة انتظار خاطئ وحجز12 سيارة و176 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو58 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 52 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 66 رخصة لمخالفة البيئة و 113 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 57 رخصة لمخالفة خط السير و61 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و103 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 101 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 68 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 69مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و59 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و59 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.



جانب من الحملة



حملة مرورية



فحص الرخص والسيارات



التفتيش على رخص القيادة والتسيير



فحص السيارات



جانب من الحملة على السيارات النقل



حانب من الحملة



فحص السيارات والرخص



جانب من فحص السيارات



فحص الرخص



فحص السيارات النقل



جانب من الحملة المرورية