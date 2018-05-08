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الثلاثاء، 08 مايو 2018 07:55 م
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صور.. تحرير 1544 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 06:28 م
صور.. تحرير 1544 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية جانب من الحملة على السيارات النقل
الإسماعيلية - صبرى غانم
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 نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1544 مخالفة مرورية متنوعة و شملت370 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و51 مخالفة إزالة ملصقات و69 مخالفة انتظار خاطئ وحجز12 سيارة و176 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو58  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 52 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 66  رخصة لمخالفة البيئة و 113 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 57 رخصة لمخالفة خط السير و61 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و103 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 101 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 68 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 69مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"  و59 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و59 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

حملة مرورية
حملة مرورية

 

فحص الرخص والسيارات
فحص الرخص والسيارات

 

التفتيش على رخص القيادة والتسيير
التفتيش على رخص القيادة والتسيير

 

فحص السيارات
فحص السيارات

 

جانب من الحملة على السيارات النقل
جانب من الحملة على السيارات النقل

 

حانب من الحملة
حانب من الحملة

 

فحص السيارات والرخص
فحص السيارات والرخص

 

جانب من فحص السيارات
جانب من فحص السيارات

 

فحص الرخص
فحص الرخص

 

فحص السيارات النقل
فحص السيارات النقل

 

جانب من الحملة المرورية
جانب من الحملة المرورية

 

فحص دراجة بخارية توك توك
فحص دراجة بخارية توك توك

 

 


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