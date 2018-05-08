صور.. افتتاح معرض مشروعات الطلاب بالمؤتمر السنوى لقسم الجغرافيا بآداب المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

نظم قسم الجغرافيا بكلية الاداب جامعة المنوفية المؤتمر العلمي السنوي للقسم وذلك تحت رعاية الدكتور اسامة مدني عميد الكلية والدكتورة حسناء محجوب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ايملي حمادة رئيس القسم وحضور اعضاء التدريس والهيئة المعاونة وعدد من اسر الطلاب.

وتضمن المؤتمر افتتاح معرض مشروعات الطلاب،وذلك بمركز البحوث الجغرافية والكارتو جغرافية بالقسم وقام طلاب الليسانس وبرنامج الماجستير ،والدكتوراه ودبلوم نظم المعلومات والتعليم المفتوح بعرض مشروعات تخرجهم بالشعبة العامة وشعبة المساحة والخرائط والتقارير العلمية وهي عبارة عن اطالس متنوعة وخرائط حائط ومجسمات ومطويات وبروشورات لمناطق الدراسة المختلفة ونماذج محاكاه باستخدام البرمجة وبرامج النظم والمعلومات الجغرافية ، والمعرض تحت اشراف الدكتور اسماعيل يوسف استاذ الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بالقسم .

كما تضمنت الفاعليات تكريم اساتذة القسم علي اعمالهم البحثية وخدمة المجتمع وتكريم الطلاب المتفوقين علميا من القسم وإهدائهم شهادات تقدير تشجيعا لهم علي استكمال مسيرتهم العلمية بتفوق .