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رئيس جامعة الإسكندرية يكرم الطلاب مسابقة "Lion Follower" Competition"

الثلاثاء، 08 مايو 2018 05:37 م
رئيس جامعة الإسكندرية يكرم الطلاب مسابقة "Lion Follower" Competition" جانب من التكريم
الإسكندرية- هناء أبو العز
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كرم الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية ، اليوم بعد طلاب قسم الهندسة البحرية ـ كلية الهندسة، الذين فازوا بالمركز الأول فى مجال التصميم والدوائر الكهربائية، فى مسابقـــــة Lion Follower Competition ، التى عقدت بجامعة المنصورة ، وشارك فيها أكثر من 60 فريق على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور الكردى رئيس الجامعة ،أن الجامعة تقدم كل الدعم لأبنائها الطلاب المبدعين وتشجعهم على المشاركة فى المسابقات المختلفة ،خارج نطاق الدراسة مؤكداً أن كلية الهندسة ،من خلال إدارتها لا تدخر وسعاً عن تقديم كافة التسهيلات لأبنائها الطلاب للمشاركة فى المسابقات المحلية والإقليمية والدولية ،وتحقيق مراكز متقدمة .

وأشاد الدكتور سعيد علام ،المكلف بتسيير أعمال عميد كلية الهندسة خلال التكريم بإستمرار تفوق جميع فرق الكلية المشاركة فى مختلف المسابقات ،خلال الفترة السابقة مؤكداً أن إدارة الكلية، وضعت خطة متكاملة لتقديم الدعم الكامل فنياً وإدارياً للتمثيل المشرف لأسم جامعة الاسكندرية داخل مصر ،وعلي المستوى الأقليمي والدولي .

وصرح الدكتور محمد مرسى الجوهرى رئيس قسم الهندسة البحرية ،أن طلاب القسم يستعدون، للمشاركة فى مسابقات فى مجال الهندسة البحرية التى تعقد العام القادم فى الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا ولبنان.

 وأضاف أن الطلاب سيشاركون أيضاً فى تدريب طلاب المدارس خلال فترة الإجازة الصيفية على التكنولوجيا الحديثة وتحضيرهم للاشتراك فى المسابقات العالمية منذ الصغر، وذلك من خلال مشروع جامعة الطفل لتعزيز روح الإنتماء ومستوى الإبداع لديهم.

 

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