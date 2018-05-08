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الثلاثاء، 08 مايو 2018 03:53 م
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جوتيريس يدعو الأطراف اللبنانية للعمل على تشكيل الحكومة الجديدة

الثلاثاء، 08 مايو 2018 03:32 م
جوتيريس يدعو الأطراف اللبنانية للعمل على تشكيل الحكومة الجديدة جوتيريس
نيويورك (أ ش أ)
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء، السياسيين اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة سريعا.

ورحب جوتيريش - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، بإجراء الانتخابات بشكل سلمى، داعيا الأطراف المعنية إلى التصرف بمسؤولية والحفاظ على الاستقرار فى البلاد.

ومن المقرر أن يقدم جوتيريش تقريرا خلال الساعات المقبلة إلى مجلس الأمن حول الوضع السياسى فى لبنان، وتطبيق القرار 1559، ومن المنتظر أن يشمل القرار تقويم الأمم المتحدة للانتخابات اللبنانية والوضع السياسى المحيط بها.

وكان لبنان قد شهد أمس أول انتخابات برلمانية منذ نحو عشر سنوات، يختار فيها اللبنانيون 128 نائبا، وفقا لقانون انتخاب جديد يعتمد النسبية والصوت التفضيلى ودوائر صغيرة، حصل خلالها تيار المستقبل على 21 مقعدا نيابيا فى الانتخابات.

 


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