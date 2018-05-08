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جامعة الإسكندرية تستقبل رئيس جامعة حمدان بن محمد الإماراتية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 10:27 ص
جامعة الإسكندرية تستقبل رئيس جامعة حمدان بن محمد الإماراتية رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل رئيس جامعة حمدان بن محمد الإماراتية
الإسكندرية- هناء أبو العز
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استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء،الدكتور منصور محمد عقيل العور رئيس جامعة حمدان بن محمد بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له لبحث إمكانية التعاون فى المجالات الحديثة والمتطورة وعمل شراكة بين الجامعتين لانتاج معرفة عربية مشتركة تخدم المجتمع العربى.
     
أضاف الدكتور الكردى، في بيان للجامعة أنه خلال اللقاء  أكد حرصه على التعاون مع جامعة حمدان بن محمد التى تقوم على نشر ثقافة الجودة والتميز والبحث العلمى من خلال التعليم الالكترونى مشيراً إلى أن جامعة الإسكندرية بدأت فى المضى قدماً نحو تطوير البرامج الدراسية،وتطبيق التعليم الالكترونى من خلال شبكة بان افريكا للوصول بالبرامج الدراسية إلى ثلاث جامعات هندية و56 جامعة افريقية، وأضاف أن جامعة الإسكندرية تستعد لتطبيق نظام الساعات المعتمدة للطلاب فى مرحلة البكالوريوس وسوف تقوم أيضاً بتقديم برامج التعليم الالكترونى بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى إعتباراً من شهر سبتمبر القادم.
        
كما أشاد الدكتور منصور محمد عقيل العور أن جامعته بالرغم من حداثتها إلا أنها نجحت فى تقديم تجربة تعليم مبتكرة باستخدام منهجيات جديدة تتلاءم مع العصر الحديث من خلال برامجها الأكاديمية والمهنية التى تقدمها لتلبية احتياجات سوق العمل الراهن بتصميمات تأخذ فى الاعتبار ما سيطرأ فى المستقبل من تغيرات. 

حضر اللقاء الدكتور هشام محمد جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مختار إبراهيم يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد العزيز حسانين قنصوه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
 
 
 
 
 

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