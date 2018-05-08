video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ 501 حكم قضائى و 21 قضية تموينية و 537 مخالفة مرورية بأسوان

الثلاثاء، 08 مايو 2018 07:00 م
تنفيذ 501 حكم قضائى و 21 قضية تموينية و 537 مخالفة مرورية بأسوان حبس
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق

نفذت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء فتح الله حسنى، والعميد أسامة حلمى، مدير ادارة البحث الجنائى، 501 حكم قضائي، من بينهم 118 حكم حبس جزئى، و17 حكم حبس مستأنف، 267 أحكام غرامات، و96 مخالفة.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق، تم ضبط 335 مخالفة ،حيث تم رفع 185 حالة اشغالات بالطريق العام، نتج عنها 150 من مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.

كما تم ضبط 21 قضية تموينية، حيث تم تحرير 6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط سلع مجهولة المصدر، وضبط 5 مخالفات بالمخابز البلدية، 4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و2 قضية استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.

وفى مجال القضايا المروية، تم ضبط 537 مخالفة مرورية،  حيث تم فحص 25 قائد سيارة فى كمين مركو شرطة دراو، وفى مجال القيادة تحت تأثير المخدرة، تم ضبط عدد 2 حالة إيجابية لتعاطي "مخدر الحشيش والبانجو، أقراص مخدرة"، حيث تم تحرير97  مخالفة تجاوز حد السرعة.

وتم التصالح الفورى فى 75 مخالفة، وضبط 95 مخالفة غرامة ونش، وسحب التراخيص فى 70 حالة عدم قبول التصالح، فضلا عن ضبط سيارة و2 توك توك بدون تراخيص.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحباط ترويج 730 قرصا مخدرا وكميات من البانجو فى حملة أمنية بأسوان

اخبار مصر

اخبار محافظات

اخبار اسوان

اسوان

محافظة اسوان

اخبار محافظة اسوان

مرور اسوان

مديرية امن اسوان




لا تفوتك
رئيس الوزراء: 5.5 مليار يورو حجم مشروعات إقليمية بالاتحاد من أجل المتوسط - صور

رئيس الوزراء: 5.5 مليار يورو حجم مشروعات إقليمية بالاتحاد من أجل المتوسط - صور

الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

معلمون يكتشفون خطأ فى درس عن حريق القاهرة بـ"تاريخ الثانوية".. ويؤكدون: عناصر "الإخوان" بالمدارس تستغل السياق الملتبس لتشويه الشرطة.. ومؤرخ: خطأ كبير يجب تصويبه.. و"التعليم" ترد: الفقرة لا تحمل اتهامات لأحد

معلمون يكتشفون خطأ فى درس عن حريق القاهرة بـ"تاريخ الثانوية".. ويؤكدون: عناصر "الإخوان" بالمدارس تستغل السياق الملتبس لتشويه الشرطة.. ومؤرخ: خطأ كبير يجب تصويبه.. و"التعليم" ترد: الفقرة لا تحمل اتهامات لأحد

إشارات إيجابية على التعافى من الجراحة.. مدرب مانشستر يونايتد الأسطورى يبدأ التحدث بعد نزيف المخ.. كاريك: نصلى جميعا من أجله والعالم تضامن معه.. وذا صن تؤكد: عودة فيرجسون ستكون بطيئة

إشارات إيجابية على التعافى من الجراحة.. مدرب مانشستر يونايتد الأسطورى يبدأ التحدث بعد نزيف المخ.. كاريك: نصلى جميعا من أجله والعالم تضامن معه.. وذا صن تؤكد: عودة فيرجسون ستكون بطيئة

صور.. ريهانا بالزى"الباباوى".. ولوبيز وكاردشيان يرفعن "الصليب" فى Met Galla

صور.. ريهانا بالزى"الباباوى".. ولوبيز وكاردشيان يرفعن "الصليب" فى Met Galla

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة