تنفيذ 501 حكم قضائى و 21 قضية تموينية و 537 مخالفة مرورية بأسوان

أسوان ندى سليم

نفذت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء فتح الله حسنى، والعميد أسامة حلمى، مدير ادارة البحث الجنائى، 501 حكم قضائي، من بينهم 118 حكم حبس جزئى، و17 حكم حبس مستأنف، 267 أحكام غرامات، و96 مخالفة.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق، تم ضبط 335 مخالفة ،حيث تم رفع 185 حالة اشغالات بالطريق العام، نتج عنها 150 من مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.

كما تم ضبط 21 قضية تموينية، حيث تم تحرير 6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط سلع مجهولة المصدر، وضبط 5 مخالفات بالمخابز البلدية، 4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و2 قضية استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.

وفى مجال القضايا المروية، تم ضبط 537 مخالفة مرورية، حيث تم فحص 25 قائد سيارة فى كمين مركو شرطة دراو، وفى مجال القيادة تحت تأثير المخدرة، تم ضبط عدد 2 حالة إيجابية لتعاطي "مخدر الحشيش والبانجو، أقراص مخدرة"، حيث تم تحرير97 مخالفة تجاوز حد السرعة.

وتم التصالح الفورى فى 75 مخالفة، وضبط 95 مخالفة غرامة ونش، وسحب التراخيص فى 70 حالة عدم قبول التصالح، فضلا عن ضبط سيارة و2 توك توك بدون تراخيص.