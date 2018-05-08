تموين الغربية تضبط مبيدات زراعية وأغذية فاسدة ومنشطات جنسية

تموين الغربية تضبط مبيدات زراعية وأغذية فاسدة ومنشطات جنسيةالثلاثاء، 08 مايو 2018 10:28 ص
كما تم ضبط محمد م ف ٢٤ سنه صاحب محل لبيع المبيدات الزراعيه بشارع البحر قسم زفتى وبحوزته 3200 قرص مبيدات زراعيه غير مسجله بوزاره الزراعه فى المحضر 4086 جنح قسم زفتى، وضبط احمد ف ا ٥١ سنه صاحب محل لبيع المبيدات الزراعيه بقريه حصه شبشير مركز طنطا وبحوزته380 قرص مبيدات زراعيه غير مسجله بوزاره الزراعه فى المحضر 406 جنح مركز طنطا.
كما تم ضبط احمد م م ٧٢ سنه صاحب مكتبه بشارع بورسعيد ثالث المحلة وبحوزته 555 صاروخ العاب ناريه محدثه للصوت والشرر فى المحضر 3850 جنح قسم ثالث المحلة، وضبط عماد ع ي ٣٦ سنه صاحب منفذ لبيع اللحوم المجمده بشارع الجلاء ثان طنطا مقيم شارع التحرير اول طنطا .وبحوزته 10.840 كجم لحوم مفرومه غير صالحه للاستهلاك فى المحضر 688 جنح أ د ط ثان طنطا
كما اسفرت الحمله عن ضبط رمضان ع ا صاحب منفذ لبيع اللحوم المجمده بشارع الجلاء ثان طنطا ومديره المسئول رمضان ش ر مقيم شارع الشهيد ابو زهره دائرة القسم وبحوزته 9.080 كجم لحوم مفرومه وكبده غير صالحه للاستهلاك فى المحضر 689 جنح أ د ط ثان طنط، وضبط ايمن ا م ٤٢ سنه صاحب بقاله بمنطقة الجمهوريه ثان المحله وبحوزته 16 عبوة كتنز منتهيه الصلاحيه و غير صالحه للاستهلاك فى المحضر 6786 جنح أ د ط ثان المحلة.
وضبط مخبز ورثه م ابراهيم م ا بمنطقة الوراقه ثالث المحلة لانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جم فى الرغيف الواحد فى المحضر 5 أحوال قسم مباحث التموين بالمحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابه التحقيق.
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