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تموين الغربية تضبط مبيدات زراعية وأغذية فاسدة ومنشطات جنسية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 10:28 ص
تموين الغربية تضبط مبيدات زراعية وأغذية فاسدة ومنشطات جنسية مبيدات - أرشيفية
الغربية- عادل ضرة
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شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة حملة مكبرة بنطاق المحافظة.
 
أسفرت الحملة عن ضبط منظفات صناعية بدون بيانات غير صالحه لاإستهلاك، ومبيدات زراعية غير مسجلة بوزاره الزراعة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط محمد ع ر  31 سنة  صاحب مصنع منظفات صناعية بقرية السملاوية مركز زفتى، وبحوزته  1.800 طن منظفات صناعية بدون بيانات، وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر 7692 جنح مركز زفتى، بجانب ضبط  أمين ا ر 28 سنه  صاحب سوبر ماركت بشارع رشدى  ثان طنطا  وبحوزته 154 عبوة ( جبن – تونه – كريم كراميل – نشا – جيلى – فلفل اسود – خلطه كفته ) منتهيه الصلاحيه و100عبوة منشط جنسى غير مسجل بوزاره الصحه فى المحضر 680 جنح أ د ط ثان طنطا. 

كما تم ضبط  محمد م ف   ٢٤ سنه  صاحب محل لبيع المبيدات الزراعيه بشارع البحر  قسم زفتى وبحوزته 3200 قرص مبيدات زراعيه غير مسجله بوزاره الزراعه  فى المحضر 4086 جنح قسم زفتى، وضبط  احمد ف ا  ٥١ سنه صاحب   محل لبيع المبيدات الزراعيه بقريه حصه شبشير مركز طنطا  وبحوزته380 قرص مبيدات زراعيه غير مسجله بوزاره الزراعه فى المحضر 406 جنح مركز طنطا.  

كما تم ضبط  احمد م م  ٧٢ سنه   صاحب مكتبه بشارع بورسعيد ثالث المحلة    وبحوزته 555  صاروخ العاب ناريه محدثه للصوت والشرر فى المحضر 3850 جنح قسم ثالث المحلة، وضبط  عماد ع ي  ٣٦ سنه   صاحب  منفذ لبيع اللحوم المجمده بشارع الجلاء ثان طنطا  مقيم شارع التحرير  اول طنطا  .وبحوزته 10.840 كجم لحوم مفرومه  غير صالحه للاستهلاك  فى المحضر 688 جنح أ د ط ثان طنطا

كما اسفرت الحمله عن ضبط  رمضان ع ا   صاحب  منفذ لبيع اللحوم المجمده بشارع الجلاء  ثان طنطا ومديره المسئول  رمضان ش ر  مقيم شارع الشهيد ابو زهره  دائرة القسم  وبحوزته 9.080  كجم لحوم مفرومه وكبده  غير صالحه للاستهلاك  فى المحضر 689 جنح أ د ط ثان طنط، وضبط ايمن ا م ٤٢ سنه   صاحب  بقاله بمنطقة الجمهوريه  ثان المحله  وبحوزته 16 عبوة كتنز منتهيه الصلاحيه و غير صالحه للاستهلاك  فى المحضر 6786 جنح أ د ط ثان المحلة. 

وضبط  مخبز ورثه  م ابراهيم م ا   بمنطقة الوراقه ثالث المحلة لانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جم فى الرغيف الواحد   فى المحضر 5 أحوال قسم مباحث التموين بالمحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابه التحقيق.

 

 


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