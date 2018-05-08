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برزانى: كردستان العراق يجرى انتخابات فى 30 سبتمبر المقبل

الثلاثاء، 08 مايو 2018 10:17 ص
برزانى: كردستان العراق يجرى انتخابات فى 30 سبتمبر المقبل نيجيرفان برزانى
رويترز
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نقلت شبكة رووداو الإعلامية الكردية، اليوم الثلاثاء، عن نيجيرفان برزانى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوله إن الإقليم سيجرى انتخابات فى 30 سبتمبر .

وشبكة رووداو مقربة من حكومة الإقليم التى تتخذ من مدينة أربيل مقرا لها، ومن المقرر أن تجرى انتخابات فى العراق يوم السبت.

وفى سياق متصل ، أعلن المرشح عن قائمة "بيارق الخير" فى كركوك على غدير الأحد الماضى، انسحابه من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن غدير قوله - فى بيان - "أعلن انسحابى من الترشح فى مجلس النواب المقبل، واتحفظ عن ذكر الأسباب، وأمنح صوتى لرئيس قائمة "بيارق الخير" خالد العبيدى لقناعتى الشخصية به".

وفى السياق ذاته، أعلنت المرشحة عن تحالف "تمدن" فى محافظة كركوك سوسن البياتى انسحابها من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، مرجعة ذلك إلى عدم امتلاك الكتل السياسية برنامجا يحقق الأمن والاستقرار ويقدم الخدمات للمواطنين.. كما انسحبت المرشحة عن كتلة (النصر) فى اربيل هيمان رمزى اليوم من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 


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