بدء اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية

(أ ش أ)

بدأ اجتماع الدورة التاسعة للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عوّاد بن صالح العواد صباح اليوم الثلاثاء، بالجامعة العربية للتحضير لاجتماع الدورة التاسعة والأربعين غدا الأربعاء برئاسة الجزائر.

ويترأس وفد مصر رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، ويشارك رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط على حسن ممثلا لاتحاد وكالات الأنباء العربية .

ويتضمن جدول الاجتماع عددا من القضايا الإعلامية المهمة فى مقدمتها الخطة الإعلامية الدولية للتصدى للقرار الأمريكى الأحادى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ودور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب .

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال مجموعة من البنود التى تتصل بالقضية الفلسطينية وميثاق الشرف الإعلامى وتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية الحالية وصياغة رؤية جديدة لها بما يتوافق مع المستجدات التى تشهدها المنطقة العربية .

ويشمل جدول الأعمال دور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وكذلك متابعة خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج ويوم الإعلام العربى وجائزة التميز الإعلامى العربى، كما يتضمن الخطة الإعلامية للتنمية المستدامة، واختيار عاصمة الإعلام العربى، والمشاركة العربية (جامعة الدول العربية ) كضيف شرف فى الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2019.