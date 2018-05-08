انفجارات ضخمة فى منطقة الكسوة بريف دمشق.. والدفاع السورى يتصدى لصواريخ

انفجارات ضخمة فى منطقة الكسوة بريف دمشق.. والدفاع السورى يتصدى لصواريخالثلاثاء، 08 مايو 2018 10:01 م
انفجار - أرشيفية
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أعلنت وسائل إعلام سورية، أن انفجارات عدة وقعت منذ قليل فى منطقة الكسوة بريف العاصمة دمشق.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الانفجارات وقعت بالمنطقة دون العلم عن أسبابها، وأشارت إلى أن قوات الدفاع الجوى تصدت لصاروخين.
فيما نقلت وكالة الأنباء رويترز عن مسئول سورى عسكرى، قوله: إن هناك ضربة جوية إسرائيلية تستهدف موقعا للجيش السوري في منطقة الكسوة جنوبي دمشق، مؤكدًا أن الضربة الإسرائيلية لم تسفر عن سقوط ضحايا".
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