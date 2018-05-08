القومى للمرأة بالإسكندرية ينظم احتفالية لتكريم الرائدات فى حملة صوتك لمصر

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، اليوم الاحتفالية لتكريم الرائدات والمتطوعات المشاركات فى حملة صوتك لمصر بكرة 2018 .

وقامت الدكتورة ماجدة الشاذلى، مقررة الفرع بالإسكندرية، وبعض أعضاء الفرع بالنيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس بتسليم شهادات التقدير.

وأشارت الشاذلى، إلى أن حملة صوتك لمصر بكرة بدأت يوم 28 يناير واختتمت يوم 23 مارس بالاستعانة بالرائدات والمتطوعات للوصول للسيدات فى الظهير الريفى والحضرى والمناطق الأكثر احتياجا للحث على النزول للتصويت وتضمنت ثلاثة مراحل المرحلة الأولى ندوات ولقاءات جماهيرية والمرحلة الثانية طرق أبواب والمرحلة الثالثة غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأضافت مقررة الفرع بالإسكندرية، أن للرائدات الدور الرئيسى فى الحملة باعتبارهن قيادات طبيعية فى المجتمع وعلى دراية جيدة بطبيعة كل أسرة وكيفية تفكيرها، فضلًا عن زيادة الثقة بها مع كل زيارة، وهى التى عليها عامل كبير فى احتواء المشكلات قبل تفاقمها من خلال نقل المعلومة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وهى المسموح لها أن تدخل كل بيت ولها مصداقية وثقة فى كل أسرة، من حيث تغيير مفاهيم المرأة المغلوطة، ودعمها لتحصل على حقوقها فى المجتمع.

وأشارت الشاذلى، إلى أن فى الفترة القادمة سيكون للرائدة الدور الأكبر فى دعم ترشح المرأة وترشح الرائدات بصفة خاصة فى انتخابات المحليات القادمة.