السيطرة على حريق بالشدة الخشبية لكوبرى طما العلوى بسوهاج تحت الإنشاء

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بكمية من الأخشاب أسفل كوبرى طما العلوى دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق أسفل كوبرى طما العلوى دون حدوث إصابات.

وعلى الفور أنتقل إلى مكان الحريق العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال بنشوب حريق جزئي بالشدة الخشبية الخاصة بكوبري طما العلوي تحت الإنشاء وتم السيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات "

وبسؤال كمال ع ك ب 36 سنة مهندس بشركة النيل للمقاولات مدير مشروع كوبري طما العلوي قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بأحد الكابلات الخاصة بمولدات التقوية التابعة للشركة وأضاف باحتراق كمية من الألواح الخشبية ونفي الشبهة الجنائية.

أخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2127 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.