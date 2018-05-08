video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 07:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

دون حدوث خسائر في الأرواح

السيطرة على حريق بالشدة الخشبية لكوبرى طما العلوى بسوهاج تحت الإنشاء

الثلاثاء، 08 مايو 2018 07:00 ص
السيطرة على حريق بالشدة الخشبية لكوبرى طما العلوى بسوهاج تحت الإنشاء حريق - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بكمية من الأخشاب أسفل كوبرى طما العلوى دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.

 

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق أسفل كوبرى طما العلوى دون حدوث إصابات.

 

وعلى الفور أنتقل إلى مكان الحريق العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال بنشوب حريق جزئي بالشدة الخشبية الخاصة بكوبري طما العلوي تحت الإنشاء وتم السيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات "

 

وبسؤال كمال ع ك ب 36 سنة مهندس بشركة النيل للمقاولات مدير مشروع كوبري طما العلوي قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بأحد الكابلات الخاصة بمولدات التقوية التابعة للشركة وأضاف باحتراق كمية من الألواح الخشبية ونفي الشبهة الجنائية.

 

 أخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2127 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طبال يشعل النيران بنفسه بسبب خلافات زوجية بالمراغة سوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

حريق

الحماية المدنية

كوبرى طما العلوى




لا تفوتك
صندوق النقد: اقتصاد مصر ينموا أسرع من 5% والمصريون سيرون الفارق قريبا (فيديو)

صندوق النقد: اقتصاد مصر ينموا أسرع من 5% والمصريون سيرون الفارق قريبا (فيديو)

التعليم: انطلاق امتحانات الدبلومات 19 مايو.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين

التعليم: انطلاق امتحانات الدبلومات 19 مايو.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين

صور.. حسم مصير الاتفاق النووى مع إيران اليوم.. طهران تحبس أنفاسها وتهدد الإدارة الأمريكية بالندم حال الانسحاب.. والخارجية تؤكد: ردنا سيكون مؤلما.. وإجماع أوروبى على رفض نسف الصفقة

صور.. حسم مصير الاتفاق النووى مع إيران اليوم.. طهران تحبس أنفاسها وتهدد الإدارة الأمريكية بالندم حال الانسحاب.. والخارجية تؤكد: ردنا سيكون مؤلما.. وإجماع أوروبى على رفض نسف الصفقة

هل هناك من يقرأ رسائلك ويتتبع خطواتك؟.. فيس بوك تطرد موظفا استغل صلاحياته فى التجسس على النساء وتتبعهم على الإنترنت.. العاملون بشركة أوبر يستهدفون المشاهير.. وفيديو يكشف قدرة موظفى تويتر على قراءة رسائلك الخاصة

هل هناك من يقرأ رسائلك ويتتبع خطواتك؟.. فيس بوك تطرد موظفا استغل صلاحياته فى التجسس على النساء وتتبعهم على الإنترنت.. العاملون بشركة أوبر يستهدفون المشاهير.. وفيديو يكشف قدرة موظفى تويتر على قراءة رسائلك الخاصة

أندرويد 9.0 سيمنع التطبيقات من تتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت

أندرويد 9.0 سيمنع التطبيقات من تتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة