الحجر البيطرى بأبوسمبل يستقبل 3945 رأس إبل قادمة من السودان

الحجر البيطرى بأبوسمبل يستقبل 3945 رأس إبل قادمة من السودانالثلاثاء، 08 مايو 2018 10:45 م
محافظ أسوان
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استقبل الحجر البيطرى بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، اليوم الثلاثاء، 3945 رأس إبل قادمة من السودان، عبر منفذ أرقين البرى بالحدود المصرية السودانية.
وتم إيداع الجمال الواردة من السودان – وفقاً لبيان المحجر البيطرى بأبوسمبل - بالحجر البيطرى، فى حضور حاتم السر، وزير التجارة السودانى، والقنصل السودانى، وذلك عقب وصولها من السودان للكشف عليها وسحب عينات عشوائية لفحصها وتحصينها ضد الأمراض.
وأدى سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية إلى تسليم شحنة الجمال إلى الحجر البيطرى على دفعتين الدفعة الأولى 2200 رأس إبل تم تسليمها للمحجر أمس الاثنين، وتسليم الدفعة الثانية 1745 اليوم الثلاثاء، ويعد المحجر خط الدفاع الأول لمواجهة أى أمراض قد تصيب الحيوانات الواردة من السودان.
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