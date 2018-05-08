video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 11:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرية الليبية تطارد قوات للناتو وتطالبها بمغادرة المياه الإقليمية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 11:42 ص
البحرية الليبية تطارد قوات للناتو وتطالبها بمغادرة المياه الإقليمية البحرية الليبية
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

طاردت قوات البحرية الليبية قطعة بحرية تابعة لحلف شمال الأطلسى "الناتو" عقب دخولها المياه الإقليمية الليبية.

 

وطالب المقدم محمد المجدوب قائد الزورق سلوق التابع للقاعدة البحرية بمدينة سوسة، القوات البحرية التابعة لحلف الناتو بمغادرة المياه الإقليمية الليبية، مؤكدا أن دخول القطع البحرية لقوات الناتو انتهاك للقانون الدولى ولسيادة الدولة الليبية.

 

ونشرت القاعدة البحرية فى سوسة مقطع فيديو يظهر ملاحقة زورق سلوق للقطعة البحرية التابعة لقوات الناتو، وطالبت المقدم محمد المجدوب القوات البحرية التابعة للناتو بمغادرة المياه الإقليمية الليبية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: اعتماد "الناتو" على سياسة الحرب الباردة مع موسكو يهدد الأمن الإقليمى

الناتو: الضربة الثلاثية ضد سوريا كانت إشارة واضحة لروسيا وإيران

أمين عام الناتو يعلن تأييده للضربة العسكرية ضد سوريا

ليبيا

اخبارليبيا

اخر اخبار ليبيا

حلف الناتو

البحريه الليبيه

المياه الاقليميه الليبيه

البحريه الليبيه تطرد قوات الناتو




لا تفوتك
صندوق النقد: اقتصاد مصر ينموا أسرع من 5% والمصريون سيرون الفارق قريبا (فيديو)

صندوق النقد: اقتصاد مصر ينموا أسرع من 5% والمصريون سيرون الفارق قريبا (فيديو)

التعليم: انطلاق امتحانات الدبلومات 19 مايو.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين

التعليم: انطلاق امتحانات الدبلومات 19 مايو.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين

صور.. حسم مصير الاتفاق النووى مع إيران اليوم.. طهران تحبس أنفاسها وتهدد الإدارة الأمريكية بالندم حال الانسحاب.. والخارجية تؤكد: ردنا سيكون مؤلما.. وإجماع أوروبى على رفض نسف الصفقة

صور.. حسم مصير الاتفاق النووى مع إيران اليوم.. طهران تحبس أنفاسها وتهدد الإدارة الأمريكية بالندم حال الانسحاب.. والخارجية تؤكد: ردنا سيكون مؤلما.. وإجماع أوروبى على رفض نسف الصفقة

هل هناك من يقرأ رسائلك ويتتبع خطواتك؟.. فيس بوك تطرد موظفا استغل صلاحياته فى التجسس على النساء وتتبعهم على الإنترنت.. العاملون بشركة أوبر يستهدفون المشاهير.. وفيديو يكشف قدرة موظفى تويتر على قراءة رسائلك الخاصة

هل هناك من يقرأ رسائلك ويتتبع خطواتك؟.. فيس بوك تطرد موظفا استغل صلاحياته فى التجسس على النساء وتتبعهم على الإنترنت.. العاملون بشركة أوبر يستهدفون المشاهير.. وفيديو يكشف قدرة موظفى تويتر على قراءة رسائلك الخاصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة