البحرية الليبية تطارد قوات للناتو وتطالبها بمغادرة المياه الإقليمية

البحرية الليبية تطارد قوات للناتو وتطالبها بمغادرة المياه الإقليميةالثلاثاء، 08 مايو 2018 11:42 ص
البحرية الليبية
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طاردت قوات البحرية الليبية قطعة بحرية تابعة لحلف شمال الأطلسى "الناتو" عقب دخولها المياه الإقليمية الليبية.
وطالب المقدم محمد المجدوب قائد الزورق سلوق التابع للقاعدة البحرية بمدينة سوسة، القوات البحرية التابعة لحلف الناتو بمغادرة المياه الإقليمية الليبية، مؤكدا أن دخول القطع البحرية لقوات الناتو انتهاك للقانون الدولى ولسيادة الدولة الليبية.
ونشرت القاعدة البحرية فى سوسة مقطع فيديو يظهر ملاحقة زورق سلوق للقطعة البحرية التابعة لقوات الناتو، وطالبت المقدم محمد المجدوب القوات البحرية التابعة للناتو بمغادرة المياه الإقليمية الليبية.
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