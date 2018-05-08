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إصابة شخص بحروق متفرقة بسبب الزيت المغلى فى المنوفية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 09:31 ص
إصابة شخص بحروق متفرقة بسبب الزيت المغلى فى المنوفية سيارة إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب شخص بحروق متفرقة إثر سقوط كمية من الزيت المغلى عليه بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية . 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بإستقبال مستشفى أشمون العام "أ ن ص" مؤهل متوسط ومقيم دائرة المركز، مصاباً بحروق بالبطن والذراعين والساقين بنسبة 40%.

بالإنتقال والفحص وسؤاله، قرر أنه أثناء قيامة بتركيب إسطوانة غاز بالشعلة الموجود عليها إناء به زيت مغلى، وحال تشغيلها سقط علية الزيت وحدثت إصابته، ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .


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