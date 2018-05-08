إزالة تعديات على 52.5 فدان من أملاك الدولة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الزينية شمال الأقصر، حملة موسعة لإزالة التعديات علي 52.5 فدان من أملاك الدولة، بناءاً على توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، بمواصلة حملات إزالة التعديات بكل مدن وقرى المحافظة، حيث قاد الحملة كل من اللواء عماد ابو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية، وعبد الحارث زيادة نائب رئيس المركز مدينة الزينية.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ قرارين بتعديات علي أملاك الدولة، الأول لقطعة ارض املاك دولة بمساحة 50 فدان نوع التعدى زارعة، والقرار الثانى لقطعة ارض املاك دولة مخصصة لاقامة مستشفى مركزى عليها بمساحة 2.4 فدان بمدينة الزينية قبلى نوع التعدى زارعة، والاسوار وتعذر عدم إزالة 3 منازل لكونها أهلة بسكان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشارك بالحملات كل من اللواء عصام ياسين مساعد مدير الامن، ونائب مأمورشرطة طيبة، ورئيس مباحث مركز طيبة شريف الهادى، والنقيب يحى جامع رئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة ومن الجيش والشرطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

من ناحية أخرى أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، عن الانتهاء من سفلتة شارع مدرسة الصنايع ، مشيرا إلى أن الشارع أصبح جاهزا بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءتة وتطويرة وتركيب بلدورات جديدة ومحازاتها بخط التنظيم الجديد ورمى الطبقة الأسفلتية بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل بالأقصر ، تحت إشراف المهندس أسعد مصطفى مديرمديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وأضاف العميد أيمن الشريف أنه تم عمل توسعة بالشارع وإزالة أى عوائق من أعتاب وسلالم بارزة وأكشاك وباعة جائلين ، وتم رصف الشارع بطول 1000م بدءاً من كوبرى أبو الجود وصولاً حتى شارع يوسف حسن.

ومن جانبه قال المهندس نشأت عدلى مساعد رئيس المدينة للشئون الهندسية والميدانية، أنه بناءاً على تعليمات الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر برفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين القاطنين بالشارع ، وتوفير محور مرورى جديد بالمدينة.

وأضاف المهندس نشأت عدلى، أنه بتوجيهات رئيس مدينة الأقصر ، عدم عودة الباعة الجائلين مرة أخرى ، نظراً لمكانة الأقصر السياحية ، والظهور بمظهر لائق وسط المدن السياحية على مستوى العالم"، وبعث بعض المواطنين القاطنين بشارع مدرسة الصنايع رسالة شكر إلى رجال مجلس مدينة الأقصر وعلى رأسهم العميد أيمن الشريف رئيس المدينة ، والمهندس يوسف محمد على رئيس حى وسط على ما بذلوة من جهد فى فتح شارع مدرسة الصنايع ، كما يناشد المواطنين القاطنين بالشارع الحفاظ والإستمرار على ماتم إنجازة بالشارع ، ويطالبون بعدم عودة الباعة الجائلين مرة أخرى ، ومناشدة إدارتى شرطة المرافق و المرور بإتخاذ الإحتياطات اللازمة للحفاظ على الشارع من أى تعديات وإشغالات من قبل الباعة الجائلين ، وتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس المرورى للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة الأقصر.