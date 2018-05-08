"أوقاف الإسماعيلية": تخصيص 70 مسجداً للإعتكاف و7 ملتقيات فكرية فى رمضان

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال إبراهيم رمضان المتحدث الرسمي لمديرية أوقاف الإسماعيلية أن المديرية أنتهت من برنامجها الدعوي لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم تخصيص 70 مسجدًا للاعتكاف، و7 مساجد للملتقيات الفكرية على مستوى المحافظة، خلال الشهر الكريم.

وأشارالشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، في بيان له اليوم، إلى إن المديرية خصصت 70 مسجدًا للاعتكاف، بالإضافة الى 7 مساجد لتنظيم الملتقيات الفكرية طوال أيام الشهر الكريم على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن الاعتكاف سيكون في المسجد الجامع فقط، على أن يكون المعتكف من محيط المسجد وذات القرية، التي بها المسجد وبإشراف أمام المسجد ومفتش الإدارة التابع لها المسجد بالإضافة الى تفتيش المتابعة بالمديرية، لافتاً فضيلته إلى أن المساجد تم اختيارها وفق الضوابط والتعليمات التي حددتها وزارة الأوقاف.

وأضاف بـــدران، أنه تم تخصيص أكثر من 390 محاضرة، تؤدى بالملتقيات الفكرية المقامة بالمساجد الكبرى على مستوى على المحافظة، طوال أيام الشهر الكريم تحت عنوان تصحيح المفاهيم الخاطئة، والعمل على ترسيخ مفاهيم القيم والأخلاق، وحقوق المواطنة، والتنشئة، والتربية، والعمل بمشاركة وزارات الأوقاف، والشباب والرياضة والثقافة والأزهر الشريف، والشركة القابضة لمياه الشرب، والصرف الصحي، ووزارة الصحة والسكان.

وأوضح وكيل الوزارة إلى أن المديرية خصصت 63 ساحة لأداء صلاة وخطبة عيد الفطر، وتكليف إمام أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة بإجمالي 126خطيبا