هبوط أرضى فى سرس الليان بالمنوفية ورئيس المدينة يعاين الموقع

هبوط أرضى فى سرس الليان بالمنوفية ورئيس المدينة يعاين الموقعالإثنين، 07 مايو 2018 03:09 م
هبوط أرضى - أرشيفية
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شهد شارع أبو بكر الصديق بجوار مسجد الكردى بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، حدوث هبوط أرضى، وعلى الفور انتقل فريق من مجلس مدينة سرس الليان وشركات المياة والكهرباء والغاز الطبيعى لمعاينة الحادث.
ومن جانبه أكد المهندس رفعت سفعان رئيس مجلس مدينة سرس الليان، أنه جار إصلاح الهبوط وتم إبلاغ شركات الكهرباء والمياه والغاز لمعرفة سبب الهبوط.
وأكد سعفان أنه تم إبلاغ مديرية الطرق لسرعة إصلاح الحفر ورصف الطريق.
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