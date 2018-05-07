مسن بدمياط يناشد وزير الصحة بعلاجه على نفقة الدولة لتفادى بتر ساقه اليسرى

دمياط - معتز الشربينى

طالب ياسر رجب محمود شعيبة البالغ من العمر 50 عاما، من أبناء قرية كفر شحاتة مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، يعمل حرفى بإجراء جراحة عاجلة على نفقة الدولة أو فى أحد مستشفيات القوات المسلحة، لتركيب دعامة بالساق اليسرى.

قال ياسر شعيبة لـ"اليوم السابع" "أُصِيبَتْ ساقى اليمنى بمرض السكرى وقرر الأطباء بترها من الحوض، وقام أهل الخير بتوفير دراجة بخارية ذات الثلاث عجلات للسعى على رزقى لإعالة بناتى الثلاثة، والتى ستزوج الكبرى منهن فى صيف هذا العام، ولكن شاءت إرادة الله أن يحدث انسداد دموى بساقى اليسرى، وطُلِبَ منى الأطباء إجراء أشعة بالصبغة وتحاليل كليه تحمل نفقاتها أهل الخير، وبعد عرضها على الطبيب المعالج، قرر بأن الساق لا يمكن تسليكها جراحيا ولكن الأمر يحتاج تركيب دعامة، مشيراً إلى أن رأى الطب بأن التأخير فى إجراء العملية يفضى إلى البتر وهو الأمر الذى أصابنى بحالة من التوتر وكاد أن يغشى على من هول ما سمعت.

وأضاف، وعندما سألت عن تكلفة الدعامة قيل لى أن تكلفتها 40 ألف جنيه، وهذا المبلغ فوق طاقتى، ولا أحتكم على شىء منه، وتساءلت من أين لى الإتيان بالأربعين ألفاً وانأ عاجز؟ هذا بخلاف مبلغ الطبيب الذى سيقوم بإجراء العملية وتكلفة العملية نفسها.

وأناشد كافة المسئولين فى الدولة، ودمياط خاصة، وعلى رأسهم وزير الصحة، ومحافظ دمياط، باتخاذ قرار إنسانى بعلاجى على نفقة الدولة، بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أو التابعة للقوات المسلحة، لإنقاذ أسرتى، وإنقاذ ساقى اليسرى الباقية، حتى أستطيع الإنفاق على أسرتى وأزوج بناتى.

ياسر رجب محمود المسن بدمياط