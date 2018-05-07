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محافظ قنا يطمئن على حالة الشاب المصاب بنزيف بالمخ

الإثنين، 07 مايو 2018 09:50 ص
محافظ قنا يطمئن على حالة الشاب المصاب بنزيف بالمخ محافظ قنا أثناء زيارته للمريض
قنا - هند المغربى
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توجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إلى مستشفى قنا العام لمتابعة حالة الشاب بدرى سعد كامل، المصاب بنزيف داخلى بالمخ، رافقه الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب مدير المستشفى.

إطمأن المحافظ على حالة الشاب المصاب بغرفة العناية المركزة بمستشفى قنا العام، مشيراً إلى أن الأطباء بالمستشفى قاموا بعمل الفحوصات والإشاعات اللازمة، موجها بوضعه تحت الملاحظة المستمرة وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية له حتى يتماثل للشفاء بشكل كامل.

الجدير بالذكر أن محافظ قنا، تلقى استغاثة من أسرة الشاب بدرى سعد كامل، بعد دخوله فى غيبوبة أثر نزيف داخلى بالمخ، على الفور وجه المحافظ مسئولى الصحة بإرسال سيارة إسعاف مجهزة قامت بنقل الشاب من محل إقامته إلى العناية المركزة بمستشفى قنا العام لتلقى العلاج .

 

 


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