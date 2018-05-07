محافظ الشرقية يشكل لجنة لمتابعة حادث انهيار جزئى فى سقف مسجد

الشرقية - إيمان مهنى

قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن المهندس عارف عبد المجيد رئيس مدينة بلبيس، انتقل برفقته لجنة هندسية لمعانية مكان انهيار سقف مسجد الأربعين خلال أعمال توسعته بقرية البلاشون.

وأضاف، فى بيان، أن الجزء المنهار من المسجد هو جزء من السقف الذى كانت تتم توسعته بمعرفة الأهالى.

من جانبه أكد الدكتور عصام فرحات مدير الطوارئ بمديرية الصحة، أنه كلف سيارة إسعاف بالتمركز فى مكان الحادث تحسبا لوجود مصابين خلال رفع الأنقاض، لافتا إلى أنه تم نقل المصاب محمود غنيمى وهو نجار مسلح والذى توفى فور وصوله للمستشفى.

وأوضح الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف أن الجزء المنهار من مسجد الأربعين، هى أعمال توسعة قام بها الأهالى بدون تصريح، وأن المواطن الذى توفى فى حادث انهيار السقف هو أحد العمال وشقيق المقاول الذى تولى التوسعة.

وأضاف، لـ"اليوم السابع"، أنه شكل لجنة تحقيق فى الواقعة، والتى وصلت إلى مكان الحادث للمعانية، موضحا أن المسجد سليم والمساحة الخلفية له بادر الأهالى لضمها له، وقاموا بمعرفتهم بأعمال الإنشاءات.



مكان الحادث



انهيار سقف مسجد الأربعين بالشرقية



انهيار سقف مسجد الأربعين بالشرقية