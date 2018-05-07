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فرنسا: الانتخابات التشريعية فى لبنان مرحلة مهمة فى الحياة السياسية

الإثنين، 07 مايو 2018 03:56 م
فرنسا: الانتخابات التشريعية فى لبنان مرحلة مهمة فى الحياة السياسية انتخابات لبنان
باريس (أ ش أ)
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رحبت فرنسا اليوم الاثنين، بعقد الانتخابات التشريعية فى لبنان و التى جرت للمرة الأولى منذ تسع سنوات .

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول- فى تصريح لها اليوم،إن بلادها تهنىء لبنان بعقد الانتخابات التشريعية أمس باعتبارها مرحلة مهمة فى الحياة السياسية و الديمقراطية فى هذا البلد .

و كان ملايين الناخبين اللبنانيين شاركوا الأحد فى الانتخابات البرلمانية التى جرت وفقا لنظام انتخابى جديد، فيه تحول من نظام الأكثرية إلى نظام التصويت النسبى وأعطى فرصة للناشطين فى المجتمع المدنى أو الأحزاب الصغيرة للترشح .

و أعلن وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق فجر اليوم أن " نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بلغت %49,20، فيما كانت قد بلغت %54 فى 2009"، واعتبر المشنوق أن "عملية الانتخاب كانت بطيئة جدا" نتيجة القانون الجديد الذى يقوم على النسبية، بعد عقود اعتمد فيها لبنان النظام الأكثرى.

 


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